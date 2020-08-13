Son Dakika Haberi | Canlı yayında dehşet! 400 kilogram kaldıran haltercinin dizleri kürdan gibi kırıldı | Video
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400 kilogram ağırlığı kaldırmaya çalışan Rus halterci Alexander Sedykh'in dizleri canlı yayaında kürdan gibi kırıldı! Canlı yayında dehşeti yaşayan haltercinin kırılan kemiklerinin sesleri tüyler ürpertti.
Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında World Raw Powerlifting Federation (WRPF) Avrupa Şampiyonası'nda yarışan halterci Sedykh, 400 kilogram ağırlık kaldırma denemesinde canlı yayında dizlerini kırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, haltercinin çömelerek ağırlığı kaldırmayı denediği sırada dizlerinin büküldüğü görüldü. Genç halterci acıyla bağırdı. Söz konusu olayın ardından hastaneye kaldırılan Sedykh'in 2 ay boyunda yatakta kalması gerektiği ve ardından fizik tedavi göreceği ifade edildi.