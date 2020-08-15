Son Dakika Haberi | Faciadan dönüldü! 14 ton patlayıcı yüklü kamyon devrildi! | Video

Son dakika haberi: Erzurum'un İspir ilçesinde faciadan dönüldü. 14 ton patlayıcı yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kamyondaki patlayıcılar tüm yola saçıldı. Kaza sonrası iki kişi hayatını kaybederken, bölgeye bomba uzmanları gönderildi. Yol aydınlatılarak patlayıcılar tek tek toplandı. Kaza sonrası şans eseri patlama olmadı.