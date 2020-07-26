Son Dakika Haberi: Giresun'da kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak'tan flaş müjdeli haber | Video

Son Dakika... Giresun'un Bulancak ilçesi Aydındere Beldesi Semen Yaylası'nda Cuma akşamından bu yana kayıp olan 11 yaşındaki Elif Akbayrak, yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında sağ olarak bulundu. Giresun Valisi Enver Ünlü, "Elif kızımızı sağ salim buldu ekiplerimiz. Geçmiş olsun. Lütfen çocuklarımıza gözümüz gibi bakalım" mesajı ile iyi haberi verdi.