Son Dakika Haberi |Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması | Video

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberleri, corona virüs vaka sayılarındaki dalgalanma nedeniyle vatandaşlar tarafından dönem dönem yoğun olarak araştırılıyor. Son olarak, bir hafta içersinde sokağa çıkma yasağı hakkında çıkan haber ve dedikodulara ilişkin flaş bir açıklama geldi. Dün, İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Soylu, "Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok" dedi.