Son Dakika Haberi | İstanbul Esenler'de onlarca kişinin karıştığı kavga sokakları savaş alanına çevirdi | Video
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Son dakika... İstanbul Esenler'de aileler arasında başlayan sokak kavgası, onlarca kişinin karışması ile sokakları savaş alanına çevirdi!
İstanbul Esenler'de mahalle sakinleri arasında çıkan kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü. Sopa, bıçak, taş ve daha birçok malzemenin kullanıldığı kavgayı onlarca polis otosu eşliğinde mahalleye giren polis ekipleri ayırdı.