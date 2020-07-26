Son Dakika Haberi: İstanbul Kadıköy'de İETT otobüsü kazası: 5 yaralı! | Video

Son dakika... İstanbul Kadıköy'de İETT otobüsü bir iş yerine daldı! İETT otobüsünün iş yerine girdiği olayda 5 kişinin yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk yardım çalışmaları ardından tedavi için hastanelere nakledildi.