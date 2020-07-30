Video Yaşam Son Dakika Haberi: İstanbul Kağıthane'de dehşete düşüren görüntü! Ağaçta asılı cesette işkence... | Video

Son Dakika Haberi: İstanbul Kağıthane'de dehşete düşüren görüntü! Ağaçta asılı cesette işkence... | Video

Son Dakika Haberi: İstanbul Kağıthane'de dehşete düşüren görüntü! Ağaçta asılı cesette işkence... | Video
30.07.2020 | 11:27

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi | Video 01:19
Son dakika: Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi | Video 30.07.2020 | 12:17
Son Dakika Haberi: İstanbul Kağıthane'de dehşete düşüren görüntü! Ağaçta asılı cesette işkence... | Video 00:50
Son Dakika Haberi: İstanbul Kağıthane'de dehşete düşüren görüntü! Ağaçta asılı cesette işkence... | Video 30.07.2020 | 11:27
Müge Anlı ve Dostları Aşevi büyümeye devam ediyor | Video 08:10
Müge Anlı ve Dostları Aşevi büyümeye devam ediyor | Video 30.07.2020 | 11:18
Antalya'da 'Hain evlat' kumar borcunu ödemeyi kabul etmeyen babasını vurdu | Video 01:13
Antalya'da 'Hain evlat' kumar borcunu ödemeyi kabul etmeyen babasını vurdu | Video 30.07.2020 | 11:00
İstanbul trafik durumu: Kurban Bayramı öncesi İstanbul trafik yoğunluk haritası nasıl? Canlı trafik bilgileri | Video 04:50
İstanbul trafik durumu: Kurban Bayramı öncesi İstanbul trafik yoğunluk haritası nasıl? Canlı trafik bilgileri | Video 30.07.2020 | 11:02
Kurban Bayramı arefesinde çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? Nihat Hatipoğlu paylaştı: Arefe günü hangi zikirler çekilir? | Video 05:30
Kurban Bayramı arefesinde çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? Nihat Hatipoğlu paylaştı: Arefe günü hangi zikirler çekilir? | Video 30.07.2020 | 10:54
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 tutuklama | Video 01:40
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 tutuklama | Video 30.07.2020 | 10:42
Nihat Hatipoğlu'dan Kurban Bayramı arefe günü, gecesi okunacak özel dua | Video 01:15
Nihat Hatipoğlu'dan Kurban Bayramı arefe günü, gecesi okunacak özel dua | Video 30.07.2020 | 10:30
İBB personelinin resmi araçlarla içki içip alem yaptığı skandal görüntülere tepkiler büyüyor | Video 00:55
İBB personelinin resmi araçlarla içki içip alem yaptığı skandal görüntülere tepkiler büyüyor | Video 30.07.2020 | 08:36
Son Dakika Haberi: Bayburt'ta kurbanlık boğa dehşeti! Sahibini feci şekilde öldürdüğü anlar kamerada | Video 03:21
Son Dakika Haberi: Bayburt'ta kurbanlık boğa dehşeti! Sahibini feci şekilde öldürdüğü anlar kamerada | Video 30.07.2020 | 09:46
Son Dakika: Bursa'da 3 günlük bebek kamyonet kasasına atılmış olarak bulundu | Video 01:01
Son Dakika: Bursa'da 3 günlük bebek kamyonet kasasına atılmış olarak bulundu | Video 30.07.2020 | 08:30
İstanbul D 100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen otomobil iki araca çarparak takla attı: 4 yaralı | Video 06:34
İstanbul D 100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen otomobil iki araca çarparak takla attı: 4 yaralı | Video 30.07.2020 | 08:34
Son dakika: İstanbul Kağıthane'de iki grup arasında silahlı kavga: 6 yaralı! | Video 03:07
Son dakika: İstanbul Kağıthane'de iki grup arasında silahlı kavga: 6 yaralı! | Video 30.07.2020 | 08:34
Son dakika: İstanbul Arnavutköy'de tarla yangını | Video 01:27
Son dakika: İstanbul Arnavutköy'de tarla yangını | Video 29.07.2020 | 18:11
Antalya'da bir kafeye giren pişkin hırsızın dondurma keyfi Yok artık dedirtti | Video 03:08
Antalya'da bir kafeye giren pişkin hırsızın dondurma keyfi "Yok artık" dedirtti | Video 29.07.2020 | 17:06
Kurban Bayramı trafiği başaldı! Havadan ilk görüntüler... | Video 01:27
Kurban Bayramı trafiği başaldı! Havadan ilk görüntüler... | Video 29.07.2020 | 16:09
Son Dakika Haberi: Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan zanlıdan şaşırtan ifade | Video 01:12
Son Dakika Haberi: Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan zanlıdan şaşırtan ifade | Video 29.07.2020 | 15:38
Balıkesir Edremit'te emekli albayın öldürdüğü öne sürülen köpek, kumsalda gömülü bulundu | Video 01:58
Balıkesir Edremit'te emekli albayın öldürdüğü öne sürülen köpek, kumsalda gömülü bulundu | Video 29.07.2020 | 15:01
Son dakika: Kamu yazışmalarında Whatsapp devri sona eriyor | Video 01:39
Son dakika: Kamu yazışmalarında Whatsapp devri sona eriyor | Video 29.07.2020 | 13:12
Son Dakika Haberi: Sürekli dövdüğü karısı evden kaçan koca eşinin kardeşini sokak ortasında böyle öldürdü | Video 02:20
Son Dakika Haberi: Sürekli dövdüğü karısı evden kaçan koca eşinin kardeşini sokak ortasında böyle öldürdü | Video 29.07.2020 | 12:36

Son dakika... İstanbul Kağıthane D-100 kenarında, bir kişi ağaca iple asılmış şekilde ölü olarak bulundu. Üzerinde sadece çakmak çıkan cesette darp izlerine rastlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Çağlayan Okmeydanı - Hastane metrobüs durağı yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir trafik polisi, D-100 kenarındaki yeşillik alanda ağaca iple asılı bir erkek cesedi görerek ilgili birimlere haber verdi.


Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin üzerinde kimliğini belirleyecek herhangi bir evrak bulunamazken, cebinden sadece çakmak çıktı. Polisin çevrede yaptığı aramada da bir battaniye bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin ceset üzerinde yaptıkları incelemede darp izlerine rastlandığı öğrenildi. Sabah işlerine gitmek için metrobüs durağına yürürken, ağaca asılı bir ceset gören vatandaşlar meraklı gözlerle polisin çalışmalarını izledi.


Yapılan incelemelerin ardından, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA