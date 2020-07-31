Son Dakika Haberi: İstanbul Tuzla'da kurban pazarında bıçaklı dehşet | Video
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Son dakika... İstanbul tuzla'da kurulan kurban pazarında yaşanan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü! Bıçak ve satırlarla birbirlerine saldıran taraflar korku dolu anlar yaşattı.