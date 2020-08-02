Son Dakika Haberi: İstanbul'da eğlence adı altında skandal görüntüler | Video

Son dakika: İstanbul'da denetimlerden kaçınmak için denize açıldıkları tekmelerin yatların içinde çılgın eğlencele düzenleyenler skandal görüntülere imza atıyorlar! İstanbul Boğazı'nda denize açılan tekne ve lüks yatlarda kalabalık gruplara halinde kuralsız şekilde eğlenenler skandal görüntüleri paylaşmakta bir sakınca da görümüyorlar. Son ortaya çıkan skandal görüntülerde; İstanbul'da düzenlenen yat ve tekne partilerinde corona virüsü salgını (Covid-19) tedbirleri, sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı ve ölüm tehlikesine rağmen çılgın eğlencelerin devem ettiği görülüyor.