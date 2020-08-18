Son Dakika Haberi | İstanbul'da iğrenç olay! Kız çocuğuna tecavüz etmeye çalışan sapık yakalanınca... | Video

Son dakika... İstanbul Esenyurt'ta yabacı uyruklu bir bakkal dükkanına gelen 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmeye çalışırken yakalanınca mahalleliden feci şeklide dayak yedi! Kız çocuğuna tecavüz etmeye çalışan sapığın mahalle sakinlerinden feci şeklide faya yediği anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye böyle yansıdı...

Olay, Üçevler Mahallesi Bahçe Yolu Caddesi'nde bulunan bakkalda meydana geldi. Cadde üzerinde bakkal dükkânı işleten 35 yaşındaki Abdülaziz O. isimli yabancı uyruklu kişi iddiaya göre, dükkânına alışveriş yapmak için gelen 13 yaşındaki E.S.K. adlı bir kız çocuğuna sarılarak cinsel istismarda bulundu. Olayın duyulması üzerine çok sayıda kişi, bakkala gelerek Abdülaziz O.'yu linç etmek istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine kısa sürede Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisleri sevk edildi. Polis, öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirirken aldığı darbelerle hafif şekilde yaralanan Abdülaziz O. sıkı güvenlik önlemleri altında bölgeden çıkartılarak Esenyurt Polis Merkezi'ne götürüldü. Yaşanan arbede sırasında dükkândaki bazı mallar yere saçıldı. Dükkâna karşı olası bir saldırı nedeniyle polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.