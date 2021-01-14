Son dakika haberi | İstanbul'da kar yağışı başladı! Asıl kar yağışı için tarih verildi! | Video
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İSTANBUL’da öğle saatlerinde yılın ilk karı yağdı. İstanbul Anadolu yakasında öğle saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli ilçelerinde etkili olan kar yağışı zaman zaman lapa lapa yağdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışının yarından itibaren kent genelinde etkili olacağını açıklamıştı. Kartal Aydos Ormanı’nda bulunan vatandaşlar ise lapa lapa yağan kardan memnun olduklarını dile getirdi. Kartal Aydos Ormanı’nda bulunan bir görevli, “Biz Aydos’tayız yıllardan beri. Beş yol mevkiindeyiz. Burası zaten karı alan ilk bölge. Yüksek bölgeler. Biz burada nöbet tutuyoruz, devriye atıyoruz. Karın olması bizim için tabi ki güzel" dedi.