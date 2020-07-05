Video Yaşam Son Dakika Haberi: İstanbul’daki dehşete düşüren görüntüler için Emniyet harekete geçti | Video

Son Dakika Haberi: İstanbul’daki dehşete düşüren görüntüler için Emniyet harekete geçti | Video

Son Dakika Haberi: İstanbul’daki dehşete düşüren görüntüler için Emniyet harekete geçti | Video
05.07.2020 | 10:10

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Erzurum’da korkutan hortum böyle görüntülendi | Video 01:20
Erzurum’da korkutan hortum böyle görüntülendi | Video 05.07.2020 | 16:50
İstanbul Büyükçekmece'de etrafa ateş açan şehir teröristlerinden güvenlik görevlisine feci dayak | Video 01:28
İstanbul Büyükçekmece'de etrafa ateş açan şehir teröristlerinden güvenlik görevlisine feci dayak | Video 05.07.2020 | 15:02
İstanbul'da çaldığı lüks ciple duvarların içinde geçen hırsız kamerada | Video 08:20
İstanbul'da çaldığı lüks ciple duvarların içinde geçen hırsız kamerada | Video 05.07.2020 | 13:05
Son Dakika: Meteorloji'den hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? | Video 01:13
Son Dakika: Meteorloji'den hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? | Video 05.07.2020 | 12:07
Son dakika: Bursa'daki dansözlü açılışta tepki çeken skandal görüntüler | Video 03:08
Son dakika: Bursa'daki dansözlü açılışta tepki çeken skandal görüntüler | Video 05.07.2020 | 12:24
İBB'nin başlatıp bir tülü bitirmediği çalışmalar vatandaşları isyan ettiriyor | Video 03:20
İBB'nin başlatıp bir tülü bitirmediği çalışmalar vatandaşları isyan ettiriyor | Video 05.07.2020 | 12:28
Korona virüse rağmen yere atılan paraları ağzıyla böyle aldı | Video 01:39
Korona virüse rağmen yere atılan paraları ağzıyla böyle aldı | Video 05.07.2020 | 12:04
Son Dakika Haberi: İstanbul'da yaşanan dehşet anları kamerada! Eski eşini vurup intihar eden adama... | Video 03:17
Son Dakika Haberi: İstanbul'da yaşanan dehşet anları kamerada! Eski eşini vurup intihar eden adama... | Video 05.07.2020 | 11:48
Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlama anı ve yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:24
Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlama anı ve yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 05.07.2020 | 11:41
Sivas'ta Kur'an-ı Kerim'de adı geçen 'Ebabil' kuşunun kıyma ile beslediği anlar kamerada | Video 02:36
Sivas'ta Kur'an-ı Kerim'de adı geçen 'Ebabil' kuşunun kıyma ile beslediği anlar kamerada | Video 05.07.2020 | 11:30
Son dakika: İstanbul'da fuhuş evinde yabacı uyruklu kadınlara baskın anı kamerada | Video 01:32
Son dakika: İstanbul'da fuhuş evinde yabacı uyruklu kadınlara baskın anı kamerada | Video 05.07.2020 | 10:44
Adana'da çocuklara fuhuş yaptıran çetenin kadın elebaşının iğrenç yöntemi ortaya çıktı | Video 01:30
Adana'da çocuklara fuhuş yaptıran çetenin kadın elebaşının iğrenç yöntemi ortaya çıktı | Video 05.07.2020 | 10:28
Son Dakika Haberi: İstanbul'daki skandal yat partisinin tepki çeken şok görüntüleri ortaya çıktı | Video 08:06
Son Dakika Haberi: İstanbul'daki skandal yat partisinin tepki çeken şok görüntüleri ortaya çıktı | Video 05.07.2020 | 10:22
Son Dakika Haberi: İstanbul’daki dehşete düşüren görüntüler için Emniyet harekete geçti | Video 05:42
Son Dakika Haberi: İstanbul’daki dehşete düşüren görüntüler için Emniyet harekete geçti | Video 05.07.2020 | 10:10
Bursa'da ölümüne halay çekerek tüm kuralları böyle altüst ettiler | Video 01:23
Bursa'da ölümüne halay çekerek tüm kuralları böyle altüst ettiler | Video 05.07.2020 | 09:51
Son dakika: İstanbul Sultangazi'de fizik kurallarını altüst eden akılalmaz kaza kamerada | Video 02:35
Son dakika: İstanbul Sultangazi'de fizik kurallarını altüst eden akılalmaz kaza kamerada | Video 05.07.2020 | 09:42
Son Dakika haberi: Kayseri'de Türkiye'yi sarsan vahşet! 3 haftalık bebek... | Video 01:01
Son Dakika haberi: Kayseri'de Türkiye'yi sarsan vahşet! 3 haftalık bebek... | Video 05.07.2020 | 09:37
Son dakika: İstanbul Bebek’te alev alev yanan tekne battı | Video 04:37
Son dakika: İstanbul Bebek’te alev alev yanan tekne battı | Video 05.07.2020 | 08:50
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş | Video 01:22
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş | Video 04.07.2020 | 18:25
Kaldırımda yürüyen kadına otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasında | Video 01:39
Kaldırımda yürüyen kadına otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasında | Video 04.07.2020 | 18:25

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın düğün eğlencelerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve maske kullanılmadığına dair açıklama yapmasına rağmen İstanbul’da dehşete düşüren görüntüler kaydedildi. Mega kentin çeşitli ilçelerinde düğün için korona virüs salgınına rağmen bir araya gelen gruplar, hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti. Konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar, yolları kesip meşaleler yakıp ortalığı dumana boğarken, patinaj çekerek de terör estirdi. Polis mega kentin altını üstüne getiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'de korona virüsüyle mücadelede kapsamında alınan önlemler sayesinde yaklaşık 3 ay sonra normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. 1 Haziran'dan itibaren uygulamaya koyulan normalleşme sonrası uyulması gereken kurallar ve önlemlere rağmen celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gruplar, düğün eğlencesi adı altına bir araya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın düğün eğlencelerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığını belirterek, "Eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geliyor. Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler" açıklamasında bulunmasına rağmen İstanbul'da yine dehşete düşüren görüntüler kaydedildi.


Kuralları hiçe sayıp halay çektiler, patinajla terör estirdiler
Şişli, Bakırköy ve Sultanbeyli başta olmak üzere çeşitli ilçelerdeki semtlerde toplanan kalabalık gruplar, ilk olarak yüksek sesli müzikler eşliğinde onlarca uyarıya rağmen hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekmeye başladı. Gruptakiler ellerine aldıkları meşalelerle ortalığı dumana boğdu. Semtteki eğlencelerin ardından araçlarına binen grup konvoy halinde trafiğe çıktı. Bir süre sonra yolu trafiğe kapatan gruptakiler, araçlarla patinaj çekerek terör estirdi. Yollarda dörtlü sinyalleri yakarak şeritlere dağılan grup, trafiği yavaşlatarak hem kendi hem de vatandaşların canlarını tehlikeye attı. Trafikte yol kesip drift de yapan magandalar, mega kentin adeta altını üstüne getirdi.


Emniyet magandaların peşinde
Kentte tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, meşaleler yakarak ortalığı dumana boğan ve çevreye rahatsızlık veren o magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA