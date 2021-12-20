Son dakika haberi: İstandul'da 10 adrese eş zamanlı terör baskını! 9 şüpheli gözaltında | Video

Son dakika haberi: İstanbul’da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide’ye düzenlenen operasyonda Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan 9 şüpheli yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

Son dakika haberi... İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü üyeleriyle irtibatta oldukları saptanan, söz konusu terör örgütleri adına faaliyetler yürüttükleri belirlenen ve Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan şüphelilerin yakalanması için İstanbul'un 8 ilçesindeki 10 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yabancı uyruklu 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.