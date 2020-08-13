Son Dakika Haberi | İzmir tren raylarına atlayan biri kişi hayatını kaybetti | Video
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Son dakika | İzmir'de tren raylarına atlayan bir kişi feci şekilde can verdi!