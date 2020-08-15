Son Dakika Haberi: Kaçak deterjan imalathanesine baskın! | Video

İstanbul Tuzla’da bir sokak içerisinde kaçak deterjan imalathanesi bulunduğu yönünde bilgi edinilmesi üzerine emniyet harekete geçti. Yapılan aramalarda kilolarca kaçak deterjan ve yapımda kullanılan malzeme ele geçirildi.Geçtiğimiz hafta saat 22.30 sıralarında Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi’ndeki bir sokak içerisinde kaçak deterjan imalathanesi bulunduğu yönünde bilgi edinilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti.