Son Dakika Haberi: Kocaeli'de gençlere çirkin teklifte bulunan şahısa feci dayak "Çocuklara tecavüz edersin ha..." | Video

Son dakika... Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde gençler kendilerine uyuşturcu satmaya çalışıp çirkin tekliflerde bulunduğunu iddia ettikleri şahısı feci şekilde dövdüler! Gençler uyuşturucu sattığını ve kendilerine çirkin tekliflerde bulunduğunu iddia ettikleri şahsı döverken cep telefonu ile olayı kayda aldılar! Gençlerin şahsı döverken "Çocuklara tecavüz edersin ha... Gelmiş bize sulanıyor... " şeklinde ifadeler kullandıkları görüldü.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen kişi gençler tarafından tekme tokat dövülerek polise teslim edildi.



Olay, Gölcük Merkez Mahallesi 167 Sokak'ta meydana geldi. Gençler, uyuşturucu sattığı iddia edilen kişiyi sokak ortasında tekme tokat dövdü. Gençler, "Niye uyuşturucu satıyorsun?" diyerek dövdükleri kişiden üzerindeki uyuşturucuları vermesini istedi. Çorabına sakladığı uyuşturucuları alan gençler polisi aradı. Bu sırada bazı kişiler, gençlerden sakin olmalarını vurmamalarını istedi.