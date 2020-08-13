Video Yaşam Son Dakika Haberi | Kocaeli'de Jandarma personelini taşıyan minibüs kaza yaptı! Yaralılar var | Video

Son Dakika Haberi | Kocaeli'de Jandarma personelini taşıyan minibüs kaza yaptı! Yaralılar var | Video

Son Dakika Haberi | Kocaeli'de Jandarma personelini taşıyan minibüs kaza yaptı! Yaralılar var | Video
13.08.2020 | 13:41

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Son dakika... Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma personelini taşıyan minibüs yoldan çıkarak kaza yaptı.

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