Son Dakika Haberi | Kocaeli'de Jandarma personelini taşıyan minibüs kaza yaptı! Yaralılar var | Video
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Son dakika... Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma personelini taşıyan minibüs yoldan çıkarak kaza yaptı.