Video Yaşam Son Dakika Haberi: Müge Anlı'da canlı yayında gözyaşları sel oldu! (29 Temmuz 2020 Çarşamba) | Video

Son Dakika Haberi: Müge Anlı'da canlı yayında gözyaşları sel oldu! (29 Temmuz 2020 Çarşamba) | Video

Son Dakika Haberi: Müge Anlı'da canlı yayında gözyaşları sel oldu! (29 Temmuz 2020 Çarşamba) | Video
29.07.2020 | 11:20

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Son dakika... atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Temmuz 2020 Çarşamba canlı yayınında gözyaşları sel oldu! Müge Anlı'nın canlı yayında; 4 çocuk annesi Rakibe Hanım'ı evlatlarına kavuşturduğu anlarda duygu seli yaşandı...

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