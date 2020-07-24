Son Dakika Haberi: Müge Anlı'da cinayet soruşturması! 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünde flaş gelişme | Video
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Son dakika... Müge Anlı'nın canlı yayını ihbar kabul edilerek; 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili cinayet soruşturması başlatıldı!