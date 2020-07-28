Son Dakika Haberi: Müge Anlı'da kafatası şoku! Kafatası cinayet kurbanına... | Video
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Son dakika... atv'nin çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 28 Temmuz 2020 Salı canlı yayınında; kafatası şoku! Müge Anlı, bulunan kafatasının Mehmet Ali Koran'a ait olma iftimalini araştırıyor...