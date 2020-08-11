Video Yaşam Son Dakika Haberi | Ordu'da Merve Yeşiltaş'ın benzin dökülerek yakılıp öldürüldüğü dehşet evinden ilk görüntüler | Video

Son Dakika Haberi | Ordu'da Merve Yeşiltaş'ın benzin dökülerek yakılıp öldürüldüğü dehşet evinden ilk görüntüler | Video

Son Dakika Haberi | Ordu'da Merve Yeşiltaş'ın benzin dökülerek yakılıp öldürüldüğü dehşet evinden ilk görüntüler | Video
11.08.2020 | 10:06

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Son dakika... Türkiye benzin dökülerek yakılan Merve Yeşiltaş cinayetini konuşuyor! Ordu'nun Fatsa ilçesinde; Merve Yeşiltaş'ın sevgilisi Soner Durgun tarafından benzin dökülerek yakılıp öldürüldüğü evden ilk görüntüler...

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