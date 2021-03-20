Video Yaşam Son dakika haberi: TikTok'ta küçük kız çocuğuna dayak dehşeti! Aziz Çoban isimli şahsa sosyal medyada tepki yağdı | Video

Son dakika haberi: TikTok'ta küçük kız çocuğuna dayak dehşeti! Aziz Çoban isimli şahsa sosyal medyada tepki yağdı | Video

Son dakika haberi: TikTok'ta küçük kız çocuğuna dayak dehşeti! Aziz Çoban isimli şahsa sosyal medyada tepki yağdı | Video
20.03.2021 | 18:49

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Son dakika haberi: TikTok'ta küçük kız çocuğuna dayak dehşeti! Aziz Çoban isimli şahsa sosyal medyada tepki yağdı | Video 01:02
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SON DAKİKA! Adının Aziz Çoban olduğu iddia dilen şahısın küçük bir kız çocuğunu tokatlayıp dayak attığı skandal TikTok videosu sosyal medyada olay oldu!

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