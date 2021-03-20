Video Yaşam Son dakika haberleri... Erzincan’da akraba iki grup arasında silahlı kavga: 14 gözaltı | Video

Son dakika haberleri... Erzincan’da akraba iki grup arasında silahlı kavga: 14 gözaltı | Video

Son dakika haberleri... Erzincan’da akraba iki grup arasında silahlı kavga: 14 gözaltı | Video
20.03.2021 | 13:33

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kenan Sofuoğlu'ndan bisikletle tek teker şovu | Video 02:06
Kenan Sofuoğlu'ndan bisikletle tek teker şovu | Video 20.03.2021 | 14:57
Türk basınının duayen ismi Seçkin Türesay son yolculuğuna uğurlandı | Video 06:02
Türk basınının duayen ismi Seçkin Türesay son yolculuğuna uğurlandı | Video 20.03.2021 | 14:25
İstanbul'da ana caddede koşan başı boş at kamerada | Video 00:47
İstanbul'da ana caddede koşan başı boş at kamerada | Video 20.03.2021 | 14:05
İstanbul Boğazı'ndaki denizanası istilası kamerada | Video 07:21
İstanbul Boğazı'ndaki denizanası istilası kamerada | Video 20.03.2021 | 14:05
Son dakika haberleri... Erzincan’da akraba iki grup arasında silahlı kavga: 14 gözaltı | Video 02:51
Son dakika haberleri... Erzincan’da akraba iki grup arasında silahlı kavga: 14 gözaltı | Video 20.03.2021 | 13:33
Bursa'da evlerinde çıkan yangında çocuklarını içeride zanneden anne, sinir krizi geçirdi | Video 01:37
Bursa'da evlerinde çıkan yangında çocuklarını içeride zanneden anne, sinir krizi geçirdi | Video 20.03.2021 | 12:15
SON DAKİKA: Antalya'da iğrenç olay! Köpeğe tecavüz eden sapığa müdahale kamerada... | Video 01:49
SON DAKİKA: Antalya'da iğrenç olay! Köpeğe tecavüz eden sapığa müdahale kamerada... | Video 20.03.2021 | 12:15
SON DAKİKA: Ünlü Oyuncu Ayşegül Çınar’ın uyuşturucu ile yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:15
SON DAKİKA: Ünlü Oyuncu Ayşegül Çınar’ın uyuşturucu ile yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.03.2021 | 11:30
İstanbul’da silahlı torbacılar tartışmada havaya ateş açınca yakalandı | Video 04:12
İstanbul’da silahlı torbacılar tartışmada havaya ateş açınca yakalandı | Video 20.03.2021 | 11:16
İstanbul'da 'Dünyaca ünlü doktor' yalanıyla kandıran lüks rezidanstaki sahte estetik merkezine baskın | Video 05:09
İstanbul'da 'Dünyaca ünlü doktor' yalanıyla kandıran lüks rezidanstaki sahte estetik merkezine baskın | Video 20.03.2021 | 11:15
Banka soyup borçlarını ödemiş 00:43
Banka soyup borçlarını ödemiş 20.03.2021 | 10:26
Çalıntı araçlara satıyordu! Kaçak motorlarla suçüstü yakalandı 01:01
Çalıntı araçlara satıyordu! Kaçak motorlarla suçüstü yakalandı 20.03.2021 | 10:30
İstanbul'da ABD plakalı lüks araçla trafikte dehşet saçan Iraklı sürücü kamerada | Video 00:42
İstanbul'da ABD plakalı lüks araçla trafikte dehşet saçan Iraklı sürücü kamerada | Video 20.03.2021 | 10:54
Gebze’de fabrika yangını: 200 güvercin telef oldu 00:20
Gebze’de fabrika yangını: 200 güvercin telef oldu 20.03.2021 | 10:43
İstanbul Esenyurt'ta şaşkına çeviren olay! Trafikte şaha kalkan kamyon kamerada | Video 01:56
İstanbul Esenyurt'ta şaşkına çeviren olay! Trafikte şaha kalkan kamyon kamerada | Video 20.03.2021 | 10:30
SON DAKİKA: Bolu'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 3 yaralı | Video 02:01
SON DAKİKA: Bolu'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 3 yaralı | Video 20.03.2021 | 08:48
İstanbul Ümraniye’de dükkan soymaya çalışan 5 şüpheliye, mahalleliden sulu müdahale | Video 01:22
İstanbul Ümraniye’de dükkan soymaya çalışan 5 şüpheliye, mahalleliden sulu müdahale | Video 20.03.2021 | 10:19
SON DAKİKA! Burdur'da Eren Yıldız tarafından öldürülen Gizem Canbulut'un son görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:44
SON DAKİKA! Burdur'da Eren Yıldız tarafından öldürülen Gizem Canbulut'un son görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.03.2021 | 08:51
Kocaeli ayağı yamuk doğan yavru papağan kamerada | Video 01:47
Kocaeli ayağı yamuk doğan yavru papağan kamerada | Video 20.03.2021 | 09:55
Paraşütle düşen vatandaş ağacın tepesinde mahsur kaldığı anlar kamerada | Video 01:22
Paraşütle düşen vatandaş ağacın tepesinde mahsur kaldığı anlar kamerada | Video 19.03.2021 | 21:17

SON DAKİKA: Erzincan’da kız alıp verme sebebi yüzünden akraba iki grup arasında çıkan ve kesici aletler ile sopların kullanıldığı büyük çaplı kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü. Kavgaya karıştıkları tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Erzincan merkez Buğday Meydanı alt tarafında bugün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kız alıp verme sebebi yüzünden araları açılan akraba iki grup bugün Buğday Meydanı Hırdavatçılar Çarşısı önünde buluştu. Bir süre sonra yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. İki tarafta birbirlerine, kesici ve delici aletler ile sopalarla saldırdı. Yaşanan arbedede kavgaya karışanların büyük bir bölümü aldıkları darbeler sonucu yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Polisin müdahalesiyle taraflar etkisiz hale getirilerek yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavgada olay yerinde bulunan bazı araçlarda da maddi hasar oluştu.


11 kişinin yaralandığı belirtilen kavgayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.


Öte yandan yaşanan olay sırasında, polis ekipleri korona virüs salgınına dikkat çekerek ekip otosunun megafonundan anonslar yaparak kalabalık halinde bulunulmaması gerektiğini, sosyal mesafe kurallarına uyulmasını yeniledi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA