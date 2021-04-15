Son dakika haberleri... Mersin'de genç kadına sapık taksici dehşeti kamerada! Skandal görüntüler sosyal medyada olay oldu

Son dakika: Mersin'de yolda yürüyen genç önce takip eden sonra aracıya çarparak yere düşüren taksi şoförünün görüntüleri sosyal medyada tepki çekti! Sosyal medayada infiale sebep olan skandal görüntülerde; taksi şoförünün çarparak yere düşürdüğü genç kadının bağırarak yardım istediği ve kaçarak kurtulmaya çalıştığı görülüyor.