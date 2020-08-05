Video Yaşam Son Dakika Haberleri | Meteoroloji'den sıcak hava ve yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? | Video

Son Dakika Haberleri | Meteoroloji'den sıcak hava ve yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? | Video

Son Dakika Haberleri | Meteoroloji'den sıcak hava ve yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? | Video
05.08.2020 | 09:05

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Meteoroloji'den birçok ilde yüksek sıcaklık için son dakika haberi geldi. Özellikle büyükşehir ve tatil bölgelerinde hava durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Başta İstanbul, Antalya, Muğla, İzmir ve Konya olmak üzere illerimize göre saatlik hava durumu tahmin raporları bu başlık altında yer almaktadır. İşte, Meteoroloji'den gelen son raporlara göre illerimizde saatlik ve günlük hava durumu tahminleri...

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