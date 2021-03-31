Son Dakika Haberleri | Şahap Örcün ölü olarak bulundu! | Video

Müge Anlı, Şahap Örcün'ün cesedine ulaşıldığı bilgisini verdi. Şahap Bey'in elleri bağlı bulunduğunu, cesedi ise köprünün ayağında bulunan restorandaki kişinin bulduğunu açıkladı. Adil Bey, bu işin içerisinde farklı bir şey olduğunu, ellerinin bağlandığını, başka birinin bağladığını düşündüğünü sözlerine ekledi. Şevki Sözen, ipin nasıl bağlanılmış olduğuna bakılınca biri mi bağladı, kendisi mi bağladı anlaşılacaktır dedi. Adil Bey, ipin kırmızı olduğunu, telefonda gördüğü kadarıyla ipin birazcık açık olduğunu dile getirdi.