Video Yaşam Son dakika! Hatay'da 22 yıla mahkum edilen sapık yakalandı | Video

Son dakika! Hatay'da 22 yıla mahkum edilen sapık yakalandı | Video

Son dakika! Hatay'da 22 yıla mahkum edilen sapık yakalandı | Video
08.01.2021 | 16:08

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Son dakika haberleri... Hatay'da 4 yıl önce aile dostlarının 12 yaşındaki kızına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası ile aranan zanlı, Mersin'de polisin düzenlediği operasyonda boş bir dairede yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Hatay'da aile dostlarının 12 yaşındaki kızları B.S.U'ya 16 Eylül 2017 yılında cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davadan 16 yıl, ayrıca 'kişiyi hürriyetinden yoksun' bırakma suçundan da 6 yıl olmak üzere 22 yıl hapis cezasına mahkum olduktan sonra firari olarak aranan Süleyman S., Mersin'de boş bir dairede yakalandı. Merkez Yenişehir ilçesinde emlakçılık yaptığı öğrenilen zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınıp emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.


Emniyetten çıkarılışı sırasında gazetecilerin sorularına, kendisine iftira atıldığı yönünde yanıt veren zanlı, bugüne kadar Covid-19 salgınından dolayı teslim olmadığını ve kaçtığını söyledi. Zanlı son duruşmaya da raporu olduğu için katılmadığını savundu.


Öte yandan istismara uğradığı öne sürülen kız çocuğunun annesi Fatoş B., zanlının yakalanmış olmasından büyük mutluluk duyduğunu ancak bir yandan da korktuğunu belirterek, "Çünkü oğlu da onun gibi sapkın. O da kendisi de bize zarar verecek diye korkularımız bitmiş değil. Hem korkuyorum hem de çok mutluyum. Şu an onu görüp yüzüne tükürmek istiyorum" dedi. Zanlının oğlunun da kendi oğlunu tehdit ettiğini öne süren Fatoş B., "İş yerine geliyor, arabamın yakıt deposunu patlatıyor, aynamı kırıyor, eve geliyor. Tekrar tekrar kapımıza gelip zilimize basıyor. Ailece sapkınlar" ifadelerini kullandı.


Fatoş B., bir süre önce katıldığı bir televizyon programında, 1 yıl cezaevinde yattıktan sonra tahliye olan zanlının, firari olarak arandığı dönemde bile kendisini ve kızını tehdit ettiğini, kızına yönelik tacizlere devam ettiğini ileri sürerek, şüphelinin bir an önce yakalanmasını istemişti.

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