SON DAKİKA: Hatay'da kaldırımdaki ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı! Ecel böyle geldi | Video

Son dakika haberleri... Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kaldırımda yürürken aniden rahatsızlanan Mehmet Budak (68), hayatını kaybetti. Olay anı, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Sultan Selim Caddesi'nde ellerinde poşetlerle kaldırımda yürüyen Mehmet Budak, henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlandı. Yere yığılan Budak'ı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Budak'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere İskenderun Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



Öte yandan, yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Mehmet Budak'ın yerde yatarken yanından geçen sırt çantalı bir öğrencinin paniğe kapılarak hızlı adımlarla uzaklaştığı görüldü.