Son Dakika: Hava durumu için Meteoroloji'den flaş uyarı! Kar yağışı başladı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:31
06:38
'Rizeli astronotlar'a Rusya’dan da davet geldi! 08.04.2021 | 09:59
01:19
01:10
Adana'da halk otobüsünde ücret ödememek için dehşet saçan iki genç kamerada! 08.04.2021 | 10:07
02:00
Vicdansız sürücü çarptığı köpeği ölüme terk etti | Video 08.04.2021 | 09:52
02:28
Tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapan İranlı kadınlar kamerada | Video 08.04.2021 | 09:52
00:18
02:33
Dünyaca ünlü plajın tadını bu sefer inekler çıkardı | Video 08.04.2021 | 09:25
01:20
Son dakika! Beklenen kar balkanlardan giriş yaptı | Video 08.04.2021 | 09:25
02:14
01:30
01:25
Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel Abidin Çelik'ten acı haber! 08.04.2021 | 08:27
01:49
04:40
İstanbul’da esnafın kabusu Cezayirli telefon hırsızı yakalandı | Video 08.04.2021 | 08:53
03:12
Sakarya'da 25 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı 08.04.2021 | 08:27
00:51
Adana’da tefeci operasyonu: 11 gözaltı | Video 08.04.2021 | 08:34
01:15
Eski sevgilisinin oğlundan kaçarken balkondan düşüp ağır yaralandı | Video 08.04.2021 | 08:34
02:10
Son dakika: İstanbul Silivri'de çikolata fabrikasında yangın 08.04.2021 | 08:27
01:04
Muğla'da 4.3'lük deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 08.04.2021 | 08:28
Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Yozgat ve Kırşehir çevreleri ile Trakya’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde sabah saatlerinde toz taşınımı bekleniyor.