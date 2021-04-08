Video Yaşam Son Dakika: Hava durumu için Meteoroloji'den flaş uyarı! Kar yağışı başladı | Video

Son Dakika: Hava durumu için Meteoroloji'den flaş uyarı! Kar yağışı başladı | Video

Son Dakika: Hava durumu için Meteoroloji'den flaş uyarı! Kar yağışı başladı | Video
08.04.2021 | 09:50

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Son Dakika: Hava durumu için Meteoroloji'den flaş uyarı! Kar yağışı başladı | Video 01:19
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Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Yozgat ve Kırşehir çevreleri ile Trakya’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde sabah saatlerinde toz taşınımı bekleniyor.

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