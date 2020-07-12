Video Yaşam Son dakika! Heybeliada yangınıyla ilgili Valilikten açıklama! | Video

Son dakika! Heybeliada yangınıyla ilgili Valilikten açıklama! | Video

Son dakika! Heybeliada yangınıyla ilgili Valilikten açıklama! | Video
12.07.2020 | 18:48

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika! Heybeliada yangınıyla ilgili Valilikten açıklama! | Video 01:28
Son dakika! Heybeliada yangınıyla ilgili Valilikten açıklama! | Video 12.07.2020 | 18:48
Fatsa’daki kadın cinayeti güvenlik kamerasında | Video 00:51
Fatsa’daki kadın cinayeti güvenlik kamerasında | Video 12.07.2020 | 18:16
Elazığ’da kamyonun devrilme anı kamerada | Video 00:13
Elazığ’da kamyonun devrilme anı kamerada | Video 12.07.2020 | 18:14
Hırsızlıktan tutuklandı gazetecileri tehdit etti | Video 01:10
Hırsızlıktan tutuklandı gazetecileri tehdit etti | Video 11.07.2020 | 19:18
Apartmanda korku dolu anlar | Video 00:55
Apartmanda korku dolu anlar | Video 11.07.2020 | 19:18
Songül Karlı'nın bikinili cesur görüntüleri sosyal medyada olay oldu! Formda vücuduna beğeni yağdı... | Video 00:20
Songül Karlı'nın bikinili cesur görüntüleri sosyal medyada olay oldu! Formda vücuduna beğeni yağdı... | Video 11.07.2020 | 17:39
Çorum'da takla atan zırhlı ticari araçtan savrulan altınlar aranıyor | Video 02:38
Çorum'da takla atan zırhlı ticari araçtan savrulan altınlar aranıyor | Video 11.07.2020 | 17:12
İstanbul'da koronavirüs salgını yok sayılarak eğlence düzenlenen tekneye baskın | Video 00:14
İstanbul'da koronavirüs salgını yok sayılarak eğlence düzenlenen tekneye baskın | Video 11.07.2020 | 16:59
Son Dakika: İstanbul Göktürk'te yangın paniği | Video 00:29
Son Dakika: İstanbul Göktürk'te yangın paniği | Video 11.07.2020 | 14:46
Bursa'da cezaevinden çıkan çıkar çıkmaz 3 anaokulu daha soyan hırsız kamerada | Video 02:51
Bursa'da cezaevinden çıkan çıkar çıkmaz 3 anaokulu daha soyan hırsız kamerada | Video 11.07.2020 | 14:46
İzmir'de maske takmayanların şok açıklamaları 'Pes' dedirtti | Video 03:56
İzmir'de maske takmayanların şok açıklamaları 'Pes' dedirtti | Video 11.07.2020 | 12:59
Son Dakika: İstanbul Arnavutköy'de inşaatta küçük çocuk skandalı | Video 00:11
Son Dakika: İstanbul Arnavutköy'de inşaatta küçük çocuk skandalı | Video 11.07.2020 | 11:53
İstanbul Kağıthanedeki kan donduran cinayet anı kamerada | Video 00:59
İstanbul Kağıthanedeki kan donduran cinayet anı kamerada | Video 11.07.2020 | 11:45
Son Dakika Haberi: İstanbul Bebek'teki skandal yat partisine polis baskınında şok görüntüler | Video 08:23
Son Dakika Haberi: İstanbul Bebek'teki skandal yat partisine polis baskınında şok görüntüler | Video 11.07.2020 | 10:31
İkinci el araçlarda 'Oto ekspertiz' 'Pert araç' hilesine flaş Yargıtay kararı | Video 06:19
İkinci el araçlarda 'Oto ekspertiz' 'Pert araç' hilesine flaş Yargıtay kararı | Video 11.07.2020 | 10:12
Son Dakika: İstanbul'da cinsel organını gösteren sapık taksici olayında flaş gelişme | Video 02:29
Son Dakika: İstanbul'da cinsel organını gösteren sapık taksici olayında flaş gelişme | Video 11.07.2020 | 10:04
İstanbul 'da girdiği iş yerinde 'portakal suyu' sıkıp içen pişkin hırsız kamerada | Video 04:36
İstanbul 'da girdiği iş yerinde 'portakal suyu' sıkıp içen pişkin hırsız kamerada | Video 11.07.2020 | 09:53
Çamlıca Camii'nde Ayasofya Camii sevinci | Video 02:09
Çamlıca Camii'nde Ayasofya Camii sevinci | Video 11.07.2020 | 08:59
İzmir Konak Meydanı'nında Ayasofya için şükür namazı kılındı | Video 03:32
İzmir Konak Meydanı'nında Ayasofya için şükür namazı kılındı | Video 11.07.2020 | 08:58
Son Dakika: Antalya-Konya yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı | Video 03:12
Son Dakika: Antalya-Konya yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı | Video 11.07.2020 | 08:58

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, "Adalar İlçemizde bugün saat 17.07'de Heybeliada Aşıklar Yolu mevkiindeki ormanlık alanda iki farklı noktada orman yangını çıkmıştır. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İBB İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 adet helikopterle müdahale edilmektedir. Yangın söndürme çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığımızca çevre illerden 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk edilmiştir. Yangını söndürme çalışmaları devam etmekte olup, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır." denildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA