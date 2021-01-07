Video Yaşam Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır annelerini ziyaret etti | Video

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır annelerini ziyaret etti | Video

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır annelerini ziyaret etti | Video
07.01.2021 | 17:09

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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti.

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