SON DAKİKA: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Milas Caddesi’nde bulunan kimya deposunda yangın | Video

Son dakika haberi: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Milas Caddesi’nde bulunan kimya deposunda henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi