SON DAKİKA: İskenderun açıklarında hortum! Korku dolu anlar kamerada
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Son dakika haberleri... Hatay'da, İskenderun Körfezi açıklarında hortum oluşurken, kıyıdaki belediyeye ait sosyal tesiste hasar meydana geldi.
İskenderun Körfezi açıklarında, sabah saatlerinde hortum meydana geldi. Bir süre denizde ilerleyen hortumun kıyıya yaklaşmasıyla belediyeye ait sosyal tesis hasar gördü. Hortum, yürüyüş yapanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.