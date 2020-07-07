Son dakika: İskenderun'da şüpheli kadın iç çamaşırından çıkanlarla şaşkına çevirdi | Video

Son dakika haberi... İskenderun’da polislerin şüphe üzerine takibe aldığı bir kadının yapılan üst aramasında iç çamaşırında uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli kadınının üzerinde iç çamaşırından çıkan uyuşturucu maddelerin aynı sıra hassas terazi, neşter ve 2 Bin 900 TL para bulundu.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Modernevler Mahallesinde takibe aldıkları Hatice Solak'ı evine girdiği sırada durdurdu. Emniyete götürülen Hatice S.'nin üzerinde detaylı arama yapıldı. Kadının iç çamaşırına gizlenmiş 30 gram eroin, 20 gram metamfetamin bulundu. Üzerinden küçük hassas terazi, neşter ile 2 bin 900 lira çıkan H.S. İskenderun Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.