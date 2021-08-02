SON DAKİKA: Isparta'da da orman yangını çıktı! Olay yerinden ilk görüntüler...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:29
SON DAKİKA: Denizli Buldan'da orman yangını! İlk görüntüler... 02.08.2021 | 15:47
00:43
02:44
Gölete uçan kamyondan son anda atlayarak kurtuldu | Video 02.08.2021 | 15:20
00:38
Hakkari-Van karayolunda toprak kayma anı kamerada | Video 02.08.2021 | 15:39
02:42
00:48
00:24
Dikkatsiz sürücünün neden olduğu kaza kamerada | Video 02.08.2021 | 15:16
21:22
Bodrum’da yeni yangın! Bozdoğan-Ören yolu kapandı | Video 02.08.2021 | 14:49
02:19
Bağcılar'da inşaatın temel duvarı böyle çöktü | Video 02.08.2021 | 14:34
04:18
Yangında iki kaplumbağayı kurtaran işçiler taktir topladı | Video 02.08.2021 | 14:16
00:14
Şarküteri dükkanında korkulan anlar! 4 kişi zehirlenip yere yığıldı | Video 02.08.2021 | 14:16
00:14
00:14
Vahşice öldürülen Azra'dan geriye bu görüntüler kaldı | Video 02.08.2021 | 13:54
00:57
01:39
04:06
00:15
04:37
01:28
Marmaris’te ekipler ve vatandaşlar omuz omuza mücadele verdi | Video 02.08.2021 | 13:02
01:36
Ağrı'da kafası teneke kutuya sıkışan yavru ayının kurtarılma anı kamerada 02.08.2021 | 12:33
Son dakika haberleri... Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon mevkiinde, orman yangını çıktı. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalara başladı.
Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyü yakınlarında bulunan Yazılı Kanyon mevkiinde, öğle saatlerinde orman yangını başladı. Yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.