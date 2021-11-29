Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul Arnavutköy'de korku dolu anlar! Çatının uçma anı kamerada
SON DAKİKA: İstanbul Arnavutköy'de korku dolu anlar! Çatının uçma anı kamerada

SON DAKİKA: İstanbul Arnavutköy'de korku dolu anlar! Çatının uçma anı kamerada

29.11.2021 | 13:14

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İstanbul Arnavutköy'de bir binanın çatısı lodosun etkisiyle uçtu. O anlar mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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İstanbul'da lodos etkisini artırmaya başladı. Arnavutköy'de bir binanın çatısı lodosun etkisiyle uçtu. Mahalle sakinleri o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi.

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