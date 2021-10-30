SON DAKİKA: İstanbul Arnavutköy'de TIR alev alev yandı! Olay yerinden ilk görüntüler...
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Son dakika haberleri... İstanbul Arnavutköy'de trafikte alev alan TIR kullanılmaz hale geldi.