Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul Arnavutköy'de TIR alev alev yandı! Olay yerinden ilk görüntüler...
SON DAKİKA: İstanbul Arnavutköy'de TIR alev alev yandı! Olay yerinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: İstanbul Arnavutköy'de TIR alev alev yandı! Olay yerinden ilk görüntüler...

30.10.2021 | 17:25

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SON DAKİKA: İstanbul Arnavutköy’de TIR alev alev yandı! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:31
SON DAKİKA: İstanbul Arnavutköy'de TIR alev alev yandı! Olay yerinden ilk görüntüler... 30.10.2021 | 17:25
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Son dakika haberleri... İstanbul Arnavutköy'de trafikte alev alan TIR kullanılmaz hale geldi.

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