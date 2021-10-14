Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul Avcılar'da yangın! Olay yerinden ilk görüntüler...
SON DAKİKA: İstanbul Avcılar'da yangın! Olay yerinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: İstanbul Avcılar'da yangın! Olay yerinden ilk görüntüler...

14.10.2021 | 08:51

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Son dakika haberleri... İstanbul Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın!

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