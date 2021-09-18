SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir'de yangın! Olay yerinden ilk görüntüler...
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Son dakika haberleri... İstanbul Başakşehir'de Başak Mahallesi'nde 5 katlı bir iş merkezinin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.