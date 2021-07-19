SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir'de yangın! Olay yerinden ilk görüntüler...

Son dakika haberleri... İstanbul Başakşehir'de bir binanın çatı katında yangın çıktı!

Son dakika: İstanbul Başakşehir'deki Ziya Gökalp Mahallesi'nde sitede bulunan apartmanın çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanların olduğu belirtilirken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.