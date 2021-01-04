Video Yaşam Son dakika! İstanbul Basın Ekspres yolunda kaza... Bariyer kamyona ok gibi saplandı | Video

Son dakika! İstanbul Basın Ekspres yolunda kaza... Bariyer kamyona ok gibi saplandı | Video

Son dakika! İstanbul Basın Ekspres yolunda kaza... Bariyer kamyona ok gibi saplandı | Video
04.01.2021 | 11:32

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Son dakika haberleri... İstanbul Basın Ekspres yolu Halkalı Mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon yol kenarında bulunan bariyerlere ok gibi saplandı. Feci kazada sürücü kazayı yara almadan atlattı.

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Kaza; sabah saatlerinde Basın Ekspere yolu Halkalı Mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Mevlüt Y. kontrolündeki 06 EA 5879 plakalı kamyonet seyir halinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan ve süratli olduğu tahmin edilen kamyonet önce yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddeti ile sürüklenen kamyona bariyer ok gibi saplandı. Kamyonun sağ önünden giren bariyer kasanın arkasından çıktı. Feci kazada sürücü yara almadan kurtuldu.


İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeni ile Basın Ekspres Yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yapılan çalışmaların ardından kamyon bulunduğu alandan çekildi. Yolda ise belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından açıldı.

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