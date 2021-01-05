Video Yaşam Son dakika! İstanbul Beykoz'da 4 katlı binada korkutan yangın | Video

Son dakika! İstanbul Beykoz'da 4 katlı binada korkutan yangın | Video

Son dakika! İstanbul Beykoz'da 4 katlı binada korkutan yangın | Video
05.01.2021 | 08:34

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Son dakika haberleri... İstanbul Beykoz'da bulunan bir binanın 4. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

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Olay saat 04:30 sıralarında Beykoz Kavacık Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi'nde bulunan 8 katlı binanın 4.katında meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre yangının, dairede ikamet eden bir vatandaşın sigara izmaritinden çıktığı öğrenildi. Öte yandan dairede kalan vatandaşlardan biri dumandan hafif etkilenirken sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Olayda ölen yada yaralanan olmazken daire içerisinde ve 8 katlı binadaki vatandaşların bir kısmı kendi imkanlarıyla binayı terk ederken bir kısmı da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olayı gören Emre Ünal isimli vatandaş, "Önce bir tıkırtı duydum. Sonrasında yangın var diye birinin bağırdığını duydum. Duman kokusu aldım. Kendimi can havliyle dışarı attım" dedi.


Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

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