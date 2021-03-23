SON DAKİKA: İstanbul Beylikdüzü'ndeki kaza anı görüntüleri ortaya çıktı! Araçların üzerine otomobil düştü | Video
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Son dakika haberleri... İstanbul Beylikdüzü'nde yolda seyir halinde bulunan bir otomobil, arkasındaki aracın kendisine çarpmasıyla kontrolünü kaybederek şerit dışına çıktı. Savrulan araç önce yol kenarında bulunan demir korkulukları kırdı ardından da 2 metre alçakta park halinde bulunan otomobillerin üzerine düştü. O anlar güvenlik kameraları tarafından böyle görüntülendi.