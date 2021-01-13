Video Yaşam Son dakika! İstanbul Beyoğlu'nda otelde yangın paniği | Video

Son dakika! İstanbul Beyoğlu'nda otelde yangın paniği | Video

Son dakika! İstanbul Beyoğlu'nda otelde yangın paniği | Video
13.01.2021 | 08:34

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Son dakika haberleri... İstanbul Beyoğlu'nda bulunan otelde çıkan yangın paniğe neden oldu.

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İstanbul Beyoğlu Öğüt Sokak'ta bulunan 3 katlı otelin teras katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Yoğun duman nedeniyle otel tahliye edilirken itfaiyenin çalışmaları devam ediyor.

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