Son dakika! İstanbul Beyoğlu'nda otelde yangın paniği | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:52
00:43
00:21
İstanbul Vali Yerlikaya'dan yağmur tweeti: 'Seni çok özlemiştik' | Video 13.01.2021 | 08:34
00:38
Son dakika! İstanbul Beyoğlu'nda otelde yangın paniği | Video 13.01.2021 | 08:34
00:52
01:04
Ankara’da 2 ayrı operasyonda 20 kg eroin ele geçirildi | Video 13.01.2021 | 08:30
00:32
00:32
04:52
00:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan amatör futbol talimatı | Video 12.01.2021 | 16:23
03:36
04:06
01:36
Şeyma Subaşı “özledim” dediği milyarder sevgilisine kavuştu | Video 12.01.2021 | 15:41
08:17
02:44
Edirne'de nehirlerin debileri artıyor; sarı alarm verildi | Video 12.01.2021 | 15:19
02:49
04:41
00:49
01:27
Son dakika haberleri... İstanbul Beyoğlu'nda bulunan otelde çıkan yangın paniğe neden oldu.
İstanbul Beyoğlu Öğüt Sokak'ta bulunan 3 katlı otelin teras katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Yoğun duman nedeniyle otel tahliye edilirken itfaiyenin çalışmaları devam ediyor.