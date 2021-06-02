SON DAKİKA: İstanbul Beyoğlu'ndaki fabrika yangını apartmana sıçradı! Olay yerinden canlı yayın
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Son dakika haberleri... İstanbul Beyoğlu'nda Sefa Meydanı'nda bir halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanları itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.