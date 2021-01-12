Video Yaşam Son dakika! İstanbul Esenyurt'ta 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti yaşatanlar böyle yakalandı | Video

Son dakika! İstanbul Esenyurt'ta 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti yaşatanlar böyle yakalandı | Video

Son dakika! İstanbul Esenyurt'ta 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti yaşatanlar böyle yakalandı | Video
12.01.2021 | 10:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Koronavirüs aşısı takvimi İstanbul'da nasıl olacak? | Video 16:52
Koronavirüs aşısı takvimi İstanbul'da nasıl olacak? | Video 12.01.2021 | 11:26
İstanbul’da genç kadının yaşadığı kapkaç dehşeti kamerada | Video 02:47
İstanbul’da genç kadının yaşadığı kapkaç dehşeti kamerada | Video 12.01.2021 | 10:46
Son dakika! İstanbul Esenyurt'ta 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti yaşatanlar böyle yakalandı | Video 01:15
Son dakika! İstanbul Esenyurt'ta 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti yaşatanlar böyle yakalandı | Video 12.01.2021 | 10:54
Nevşehir'de polis olmak isteyen genç kıza, polislerden sürpriz doğum günü kutlaması | Video 00:45
Nevşehir'de polis olmak isteyen genç kıza, polislerden sürpriz doğum günü kutlaması | Video 12.01.2021 | 10:46
Adana'da dehşete düşüren görüntüler kamerada... Kısıtlamada polisten kaçarken yaşlı adamı öldürdü | Video 04:50
Adana'da dehşete düşüren görüntüler kamerada... Kısıtlamada polisten kaçarken yaşlı adamı öldürdü | Video 12.01.2021 | 10:00
Müge Anlı canlı yayın izle: 12 Ocak 2021 Salı atv izle! Kan donduran kadın cinayeti hakkında flaş gelişme | Video 02:15
Müge Anlı canlı yayın izle: 12 Ocak 2021 Salı atv izle! Kan donduran kadın cinayeti hakkında flaş gelişme | Video 12.01.2021 | 10:13
Cep telefonu bayisini soydular, motosiklet çalıp kapkaç yaptılar | Video 01:48
Cep telefonu bayisini soydular, motosiklet çalıp kapkaç yaptılar | Video 12.01.2021 | 10:00
TEM'de 12 araç birbirine girdiği zincirleme kaza! Oluşan trafik havadan böyle görüntülendi | Video 05:29
TEM'de 12 araç birbirine girdiği zincirleme kaza! Oluşan trafik havadan böyle görüntülendi | Video 12.01.2021 | 10:01
Yüksekovalı kardeşler hurda malzemeden elektrikli araç yaptı | Video 03:44
Yüksekovalı kardeşler hurda malzemeden elektrikli araç yaptı | Video 12.01.2021 | 09:37
Edirne'de gece saatlerinde sağanak etkili oldu | Video 00:53
Edirne'de gece saatlerinde sağanak etkili oldu | Video 12.01.2021 | 09:37
Amasya'da trenin yayaya çarptığı an kamerada | Video 00:20
Amasya'da trenin yayaya çarptığı an kamerada | Video 12.01.2021 | 09:13
İstanbul’un göbeğinde feci ölüm! 6. kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü | Video 04:15
İstanbul’un göbeğinde feci ölüm! 6. kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü | Video 12.01.2021 | 08:33
İstanbul'da kısıtlamada araçla bahçeye uçan alkollü gençler kahkaha attı | Video 04:42
İstanbul'da kısıtlamada araçla bahçeye uçan alkollü gençler kahkaha attı | Video 12.01.2021 | 08:33
İstanbul Bayrampaşa'da bir anne çocuğunun gözü önünde boğularak öldürüldü | Video 04:13
İstanbul Bayrampaşa'da bir anne çocuğunun gözü önünde boğularak öldürüldü | Video 12.01.2021 | 08:33
Bursa'da kaçak cep telefonu operasyonu: 2 gözaltı | Video 00:28
Bursa'da kaçak cep telefonu operasyonu: 2 gözaltı | Video 12.01.2021 | 08:33
İstanbul Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kıran şahıs gözaltına alındı | Video 03:50
İstanbul Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kıran şahıs gözaltına alındı | Video 12.01.2021 | 08:34
Son dakika: İstanbul TEM'de zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi | Video 02:43
Son dakika: İstanbul TEM'de zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi | Video 12.01.2021 | 08:46
Kayseri'de kadın görevlinin arkasından yaklaşıp paraları alan hırsız kamerada | Video 00:50
Kayseri'de kadın görevlinin arkasından yaklaşıp paraları alan hırsız kamerada | Video 12.01.2021 | 08:33
Samsun'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:47
Samsun'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 12.01.2021 | 08:32
Son dakika! İstanbul Bayrampaşa’da kadın cinayeti dehşeti! 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde... | Video 02:54
Son dakika! İstanbul Bayrampaşa’da kadın cinayeti dehşeti! 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde... | Video 12.01.2021 | 08:32

Son dakika haberleri... İstanbul Esenyurt'ta ellerinde meyve ve süt bulunan poşetlerle geçen hafta gittikleri evde 95 yaşındaki Fidan Kaya'yı tartaklayıp kolundaki 3 bileziği gasp ederek kaçan şüpheliler, Esenyurt Asayiş Büro ekiplerinin 73 güvenlik kamerasındaki 150 saati aşan kayıtlarını incelemesi sonucu Gaziosmanpaşa'da kıskıvrak yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Şüpheliler ile işbirliği yaptığı belirlenen market sahibi de gözaltına alındı. Şüpheli market sahibinin, DHA muhabirinin görgü tanığı olarak mikrofon uzattığı kişi olduğu da ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin alış veriş yapma ve polis tarafından yakalanma anları kameralara yansıdı.

Şüphelilerin yakalandığını duyunca çok sevinen gasp şokunu atlatabilmek için İstanbul dışına yakınlarının yanına giden Fidan Kaya, oğluna çektirdiği teşekkür videosunu Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş'a gönderdi. Fidan Kaya videosunda, "Allah polisimizden ve devletimizden razı olsun. Kısa sürede onları yakaladılar. Hak ettikleri cezayı alsınlar" dedi.


"BELEDİYE YARDIMI GETİRDİK" DİYEREK EVE GİRMİŞLERDİ

Olay, Mehterçeşme Mahallesi'nde 31 Aralık 2020 tarihinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ellerindeki biri meyve, diğeri meyve suyu ve süt kutusu bulunan iki poşetle gelen 40 yaşlarındaki 1'i kadın 2 kişi, binanın birinci katında oturan Fidan Kaya'ya belediye yardımı getirdiklerini söyledi. Ellerindekileri mutfağa bırakacaklarını söylemeleri üzerine de yaşlı kadın onları içeri aldı. Şüpheliler yaşlı kadın ile sohbet ederek birlikte gittikleri mutfakta, kolundaki 3 bileziği çıkarmasını istedi. Direnen Fidan Kaya'nın boğazını sıkıp döven şüpheliler, yanlarında getirdikleri sahte 3 burma bileziği bırakarak, "Bizi yanlış anladın" diyerek hızla uzaklaştı. Aldığı darbelerle yüzünde, kolunda morluklar bulunan kadın, balkona çıkarak çevrede bulunan ve daha sonra şüphelilerle işbirliği yaptığı belirlenen esnaf Naci B.'den yardım istedi. 112 görevlileri ile Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kadından elde edilen bilgiler üzerine kapsamlı soruşturma başlattı.


73 KAMERA KAYDI KARE KARE İNCELENDİ

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri yaşlı kadının verdiği bilgiler üzerine şüphelilerin geldikleri ve ayrıldıkları saatlerdeki sokakta bulunan tüm hareketliliği değerlendirmek için 15 kilometrelik alandaki iş yerleri ve binaların güvenlik kamera kayıtlarının kopyalarını topladı. 73 ayrı güvenlik kamerasından elde edilen yaklaşık 150 saatlik görüntü kaydı görevliler tarafından kare kare incelendi. Şüphelilerin evden ayrıldıktan sonra Esenyurt Meydanı'nda bir süre dolaşıp altın bilezikleri bozdurmaya çalıştığı, bunları bozdurduktan sonra bir giyim mağazasında alışveriş yaptıktan sonra taksiye bindikleri, taksinin plakasından da Gaziosmanpaşa'ya gittikleri tespit edildi.


CEZAEVİNDEN ÇIKAN KAYINBİRADERİ İLE GASP YAPMIŞ

Son dönemde peş peşe başarılı operasyonlar düzenleyen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Fidan Kaya'nın oturduğu evin bir sokak arkasında oturan gasptan önce de taşınan kişilerin, şüpheliler Sibel A. ile kayınbiraderi Mehmet A. olduğunu ve bu kişilerin Gaziosmanpaşa'da bir ev kiraladığını belirledi. Ekipler, kiralanan bu eve düzenledikleri baskında iki şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin gasp sırasında üzerlerinde giydikleri kıyafetlerin yanı sıra evde 'rambo' tipi olarak nitelendirilen bir bıçak ve bozdurulan altın bilezikten kalan paranın bir bölümü bulundu. Şüphelilerden Mehmet A.'nın Çorum'da işlediği cinayet suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 6 ay önce tahliye edildiği belirlendi. Kuyumcu da iki şüpheliden satın aldığı bilezikleri erittiğini söyledi. Sibel A. ifadesinde, Fidan Kaya'nın altın bileziklerinin gasp edilmesi olayında yaşlı kadının evinin altında dükkanı bulunan market sahibinin kendilerini yönlendirdiğini, gaspı kayınbiraderi ile birlikte yaptıklarını, bileziklerin bozdurulmasından elde ettikleri paranın bir bölümünü market sahibi Naci B'ye verdiklerini, bir bölümünü harcadıklarını anlattı. 3 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN, DHA MİKROFONUNA GÖRGÜ TANIĞI GİBİ KONUŞTUĞU ORTAYA ÇIKTI

Fidan Kaya'nın evinin yanında marketi bulunan, gasp olayından sonra yaşlı kadının evine yardıma geldiğini söyleyen kişinin, DHA muhabirinin görgü tanığı olarak mikrofon uzattığı, gaspçılarla işbirliği yaptığı belirlenen Naci B. olduğu ortaya çıktı. Naci B., DHA muhabirine "Yaşlı teyze kimse yok mu? İmdat diye bağırdı, ben de koştum, koşarken hatta yere düştüm, çıkıp baktığımda kimse yoktu" demişti.


POLİSLERE TEŞEKKÜR VİDEOSU GÖNDERDİ

Fidan Kaya, eve getirilen iki şüpheliyi de teşhis etti. İlerleyen yaşında uğradığı gasp şokunu atlatabilmek için İstanbul dışına yakınlarının yanına giden Fidan Kaya, oğluna karakola gidip polislere teşekkür etmek istediğini söyledi. Oğlu da koronavirüs tehlikesi olduğunu, kalabalık ortamlara onu götüremeyeceğini belirterek, "İstersen videonu çekip göndereyim" dedi ve Fidan Kaya'nın teşekkür videosunu çekerek Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş'a gönderdi. Şüphelilerin yakalanmasına çok sevindiğini söyleyen Fidan Kaya videosunda "Allah polisimizden ve devletimizden razı olsun. Kısa sürede onları yakaladılar. Hak ettikleri cezayı alsınlar" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA