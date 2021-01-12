Son dakika! İstanbul Esenyurt'ta 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti yaşatanlar böyle yakalandı | Video

Son dakika haberleri... İstanbul Esenyurt'ta ellerinde meyve ve süt bulunan poşetlerle geçen hafta gittikleri evde 95 yaşındaki Fidan Kaya'yı tartaklayıp kolundaki 3 bileziği gasp ederek kaçan şüpheliler, Esenyurt Asayiş Büro ekiplerinin 73 güvenlik kamerasındaki 150 saati aşan kayıtlarını incelemesi sonucu Gaziosmanpaşa'da kıskıvrak yakalandı.

Şüpheliler ile işbirliği yaptığı belirlenen market sahibi de gözaltına alındı. Şüpheli market sahibinin, DHA muhabirinin görgü tanığı olarak mikrofon uzattığı kişi olduğu da ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin alış veriş yapma ve polis tarafından yakalanma anları kameralara yansıdı.

Şüphelilerin yakalandığını duyunca çok sevinen gasp şokunu atlatabilmek için İstanbul dışına yakınlarının yanına giden Fidan Kaya, oğluna çektirdiği teşekkür videosunu Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş'a gönderdi. Fidan Kaya videosunda, "Allah polisimizden ve devletimizden razı olsun. Kısa sürede onları yakaladılar. Hak ettikleri cezayı alsınlar" dedi.



"BELEDİYE YARDIMI GETİRDİK" DİYEREK EVE GİRMİŞLERDİ

Olay, Mehterçeşme Mahallesi'nde 31 Aralık 2020 tarihinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ellerindeki biri meyve, diğeri meyve suyu ve süt kutusu bulunan iki poşetle gelen 40 yaşlarındaki 1'i kadın 2 kişi, binanın birinci katında oturan Fidan Kaya'ya belediye yardımı getirdiklerini söyledi. Ellerindekileri mutfağa bırakacaklarını söylemeleri üzerine de yaşlı kadın onları içeri aldı. Şüpheliler yaşlı kadın ile sohbet ederek birlikte gittikleri mutfakta, kolundaki 3 bileziği çıkarmasını istedi. Direnen Fidan Kaya'nın boğazını sıkıp döven şüpheliler, yanlarında getirdikleri sahte 3 burma bileziği bırakarak, "Bizi yanlış anladın" diyerek hızla uzaklaştı. Aldığı darbelerle yüzünde, kolunda morluklar bulunan kadın, balkona çıkarak çevrede bulunan ve daha sonra şüphelilerle işbirliği yaptığı belirlenen esnaf Naci B.'den yardım istedi. 112 görevlileri ile Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kadından elde edilen bilgiler üzerine kapsamlı soruşturma başlattı.



73 KAMERA KAYDI KARE KARE İNCELENDİ

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri yaşlı kadının verdiği bilgiler üzerine şüphelilerin geldikleri ve ayrıldıkları saatlerdeki sokakta bulunan tüm hareketliliği değerlendirmek için 15 kilometrelik alandaki iş yerleri ve binaların güvenlik kamera kayıtlarının kopyalarını topladı. 73 ayrı güvenlik kamerasından elde edilen yaklaşık 150 saatlik görüntü kaydı görevliler tarafından kare kare incelendi. Şüphelilerin evden ayrıldıktan sonra Esenyurt Meydanı'nda bir süre dolaşıp altın bilezikleri bozdurmaya çalıştığı, bunları bozdurduktan sonra bir giyim mağazasında alışveriş yaptıktan sonra taksiye bindikleri, taksinin plakasından da Gaziosmanpaşa'ya gittikleri tespit edildi.



CEZAEVİNDEN ÇIKAN KAYINBİRADERİ İLE GASP YAPMIŞ

Son dönemde peş peşe başarılı operasyonlar düzenleyen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Fidan Kaya'nın oturduğu evin bir sokak arkasında oturan gasptan önce de taşınan kişilerin, şüpheliler Sibel A. ile kayınbiraderi Mehmet A. olduğunu ve bu kişilerin Gaziosmanpaşa'da bir ev kiraladığını belirledi. Ekipler, kiralanan bu eve düzenledikleri baskında iki şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin gasp sırasında üzerlerinde giydikleri kıyafetlerin yanı sıra evde 'rambo' tipi olarak nitelendirilen bir bıçak ve bozdurulan altın bilezikten kalan paranın bir bölümü bulundu. Şüphelilerden Mehmet A.'nın Çorum'da işlediği cinayet suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 6 ay önce tahliye edildiği belirlendi. Kuyumcu da iki şüpheliden satın aldığı bilezikleri erittiğini söyledi. Sibel A. ifadesinde, Fidan Kaya'nın altın bileziklerinin gasp edilmesi olayında yaşlı kadının evinin altında dükkanı bulunan market sahibinin kendilerini yönlendirdiğini, gaspı kayınbiraderi ile birlikte yaptıklarını, bileziklerin bozdurulmasından elde ettikleri paranın bir bölümünü market sahibi Naci B'ye verdiklerini, bir bölümünü harcadıklarını anlattı. 3 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN, DHA MİKROFONUNA GÖRGÜ TANIĞI GİBİ KONUŞTUĞU ORTAYA ÇIKTI

Fidan Kaya'nın evinin yanında marketi bulunan, gasp olayından sonra yaşlı kadının evine yardıma geldiğini söyleyen kişinin, DHA muhabirinin görgü tanığı olarak mikrofon uzattığı, gaspçılarla işbirliği yaptığı belirlenen Naci B. olduğu ortaya çıktı. Naci B., DHA muhabirine "Yaşlı teyze kimse yok mu? İmdat diye bağırdı, ben de koştum, koşarken hatta yere düştüm, çıkıp baktığımda kimse yoktu" demişti.



POLİSLERE TEŞEKKÜR VİDEOSU GÖNDERDİ

Fidan Kaya, eve getirilen iki şüpheliyi de teşhis etti. İlerleyen yaşında uğradığı gasp şokunu atlatabilmek için İstanbul dışına yakınlarının yanına giden Fidan Kaya, oğluna karakola gidip polislere teşekkür etmek istediğini söyledi. Oğlu da koronavirüs tehlikesi olduğunu, kalabalık ortamlara onu götüremeyeceğini belirterek, "İstersen videonu çekip göndereyim" dedi ve Fidan Kaya'nın teşekkür videosunu çekerek Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş'a gönderdi. Şüphelilerin yakalanmasına çok sevindiğini söyleyen Fidan Kaya videosunda "Allah polisimizden ve devletimizden razı olsun. Kısa sürede onları yakaladılar. Hak ettikleri cezayı alsınlar" dedi.