SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te korku dolu anlar kamerada! Balkonda can pazarı
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Son dakika haberleri... İstanbul Fatih'te çıkan yangında can pazarı yaşandı. 6 katlı binanın 5'inci katını saran alevler nedeniyle mahsur kalanlardan biri balkondan aşağıya atlamak istedi. Yaralı kişi, çevredekilerin seslenmesi sonrası atlamadı. Mahsur kalan 2 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.