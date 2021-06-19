Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te korku dolu anlar kamerada! Balkonda can pazarı

SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te korku dolu anlar kamerada! Balkonda can pazarı

SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te korku dolu anlar kamerada! Balkonda can pazarı
19.06.2021 | 10:40

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Avcılar'da üst geçide bağlı kablolar halk otobüsünün üzerine düştü 00:31
İstanbul Avcılar'da üst geçide bağlı kablolar halk otobüsünün üzerine düştü 19.06.2021 | 10:47
SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te korku dolu anlar kamerada! Balkonda can pazarı 01:34
SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te korku dolu anlar kamerada! Balkonda can pazarı 19.06.2021 | 10:40
Sivas'ta öksüz kalan yavru sincapların elle beslenme anı kamerada 02:05
Sivas'ta öksüz kalan yavru sincapların elle beslenme anı kamerada 19.06.2021 | 10:29
İstanbul'da Çinli iş adamına şok! 4 kilo külçe altını böyle gasp ettiler 00:35
İstanbul'da Çinli iş adamına şok! 4 kilo külçe altını böyle gasp ettiler 19.06.2021 | 10:22
Bursa'da suçüstü yakalanan hırsızdan gözyaşları içinde şaşırtan savunma 01:58
Bursa'da suçüstü yakalanan hırsızdan gözyaşları içinde şaşırtan savunma 19.06.2021 | 09:48
İstanbul Fatih’te Arap turistlerin Çeçen turisti soyma anı kamerada 00:31
İstanbul Fatih’te Arap turistlerin Çeçen turisti soyma anı kamerada 19.06.2021 | 09:36
Ardahan'da ormanlık alandaki domuz sürüsü kamerada 00:55
Ardahan'da ormanlık alandaki domuz sürüsü kamerada 19.06.2021 | 09:36
Denizli'de trafik dehşet! 16 el ateş etti: 1 yaralı 02:19
Denizli'de trafik dehşet! 16 el ateş etti: 1 yaralı 19.06.2021 | 08:39
Adana'da film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada! Kapanla böyle yakalandılar 01:17
Adana'da film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada! Kapanla böyle yakalandılar 19.06.2021 | 09:19
İstanbul Avcılar’da kadına şiddet dehşeti! Darp ettikleri kadını arabadan sokağa attılar 02:45
İstanbul Avcılar’da kadına şiddet dehşeti! Darp ettikleri kadını arabadan sokağa attılar 19.06.2021 | 09:19
Denizli'de trafikte terör estiren maganda lüks aracını bırakıp kayıplara karıştı 01:08
Denizli'de trafikte terör estiren maganda lüks aracını bırakıp kayıplara karıştı 19.06.2021 | 08:39
İstanbul Şile'de yangın: Küle döndü! 05:36
İstanbul Şile'de yangın: Küle döndü! 19.06.2021 | 08:32
İstanbul'da ev ve iş yerlerini su bastı | Video 00:08
İstanbul'da ev ve iş yerlerini su bastı | Video 18.06.2021 | 20:06
Yağışlar devam edecek mi? | Video 02:21
Yağışlar devam edecek mi? | Video 18.06.2021 | 18:21
SON DAKİKA | İstanbul yağmura teslim oldu: Trafik kilitlendi! İşte yol durumu! | Video 01:13
SON DAKİKA | İstanbul yağmura teslim oldu: Trafik kilitlendi! İşte yol durumu! | Video 18.06.2021 | 17:30
Kaza yaptığı aracın başına olayın şokuyla yığılıp kaldı | Video 01:55
Kaza yaptığı aracın başına olayın şokuyla yığılıp kaldı | Video 18.06.2021 | 17:09
Başakşehir'de yağışın etkisiyle yol çöktü | Video 01:57
Başakşehir'de yağışın etkisiyle yol çöktü | Video 18.06.2021 | 16:29
Esra Erol 18 Haziran 2021 Cuma Tamamı Tek Parça izle! Sevgilisini bırakıp kocasına dönecek mi? Esra Erol'da büyük yüzleşme... 13:14
Esra Erol 18 Haziran 2021 Cuma Tamamı Tek Parça izle! Sevgilisini bırakıp kocasına dönecek mi? Esra Erol'da büyük yüzleşme... 18.06.2021 | 16:40
İstanbul’da sağanak yağış başladı, gündüz geceye döndü | Video 01:26
İstanbul’da sağanak yağış başladı, gündüz geceye döndü | Video 18.06.2021 | 16:13
Kanyonda kaybolan gencin cesedine 3 gün sonra ulaşıldı | Video 04:07
Kanyonda kaybolan gencin cesedine 3 gün sonra ulaşıldı | Video 18.06.2021 | 16:02

Son dakika haberleri... İstanbul Fatih'te çıkan yangında can pazarı yaşandı. 6 katlı binanın 5'inci katını saran alevler nedeniyle mahsur kalanlardan biri balkondan aşağıya atlamak istedi. Yaralı kişi, çevredekilerin seslenmesi sonrası atlamadı. Mahsur kalan 2 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA