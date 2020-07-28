Video Yaşam Son Dakika: İstanbul Gayrettepe'de trafo patlaması Video

Son Dakika: İstanbul Gayrettepe'de trafo patlaması Video

Son Dakika: İstanbul Gayrettepe'de trafo patlaması Video
28.07.2020 | 14:46

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Son Dakika Haberi... İstanbul Gayrettepe'de elektrik trafosu patladı! Patlamanın ardından yanmaya devam eden trafosu ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

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