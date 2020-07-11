Son Dakika: İstanbul Göktürk'te yangın paniği | Video
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Son dakika haberi... İstanbul Eyüpsultan Göktürk'te iki katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın nedeniyle mahallede panik yaşandı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etmek için olay yerine sevk edildi.