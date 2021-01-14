SON DAKİKA: İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı! Hava Tahmin Uzmanı tarih verdi | Video
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Son dakika haberleri... İstanbul'da yoğun kar yağışı ne zaman başlayacak? İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Hava Tahmin Uzmanı Yüksel Yağan'dan canlı yayında İstanbul için kar yağışı ve hava durumu uyarısı...